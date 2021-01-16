نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست بروميتش يحقق فوز مثير على وولفرهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون فوز هام على مضيفه فريق نادي وولفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب لقاءات الجولة التاسعة عشر من البريميرليج.

وسجل أهداف وست بروميتش ماثيو بيريرا من ركلتي جزاء وسيمي أجاي في الدقائق الثامنة والسادسة والخمسين والثانية والخمسين على الترتيب فيما سجل فابيو سيلفا وويلي بولي ثنائية وولفرهامبتون في الدقيقتين 38 و 43.

ورفع وست بروميتش رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.