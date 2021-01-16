كوكاكولا يتعاقد مع عمر صلاح لمدة 4 مواسم

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي كوكاكولا في توقيع عقد مع عمر صلاح جبريل نجم فريق 99، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاء قرار مسئولي كوكاكولا توقيع عقد مع عمر صلاح، بعد تألقه مع فريق الشباب في المباريات الماضية، وحصوله على هداف الفريق منذ بداية الدوري.

وتعاقد كوكاكولا مع عمر صلاح لمدة 4 مواسم، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب تدريباته مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، من أجل الدخول في قائمة الفريق في المباريات المقبلة.