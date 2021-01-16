نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يطمئن على ناصر ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالاطمئان على ناصر ماهر لاعب الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها مساء غدٍ.

وعقد موسيماني جلسة مطولة مع ناصر ماهر على هامش المران الجماعي للاطمئنان على حالته، والتعرف على مستجدات الإصابة التي تعرض لها.

وأجرى ماهر جراحة في الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة مصر المقاصة بالدوري.

وتابع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، مع ناصر ماهر البرنامج العلاجي الخاص به، والتعرف على مدى التحسن الذي طرأ على حالته.