ختام برنامج التأهيل المهني والمعرفي لموظفي المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بشمال الباطنة

صحار ـ من يحيى بن سالم المعمري:

اختتمت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة برنامج التأهيل المهني والمعرفي لموظفي المديرية والذي أقيم على مدار يومين وذلك في قاعة التدريب بمجمع صحار الرياضي وتضمن البرنامج عددا من حلقات العمل .

في اليوم الأول كانت الحلقة بعنوان قوة التسامح والإبداع في بيئة العمل والتي قدمها المدرب محمد البلوشي وتناولت أهداف بث روح التسامح والتعاون الفعال في بيئة العمل وإكساب الموظفين مهارات التواصل الفعال، كما ركزت الحلقة على عدة محاور من أهمها خلق بيئة عمل إبداعية تتسم بالتعاون والابتكار والإنجاز ودور القيادة في تحقيق التسامح والتميز في إدارة الفعاليات والمعارض بطرق إبداعية واستعرض المدرب محمد البلوشي أهم المرتكزات التي تسهم في نشر التسامح وتحقيقه في بيئة العمل وكيف يسهم ذلك في خلق الأفكار الإبداعية التي من شأنها تحقق أهداف المؤسسة وفق خطة إبداعية محددة وواضحة ، وبما أن المديرية تقوم بتنفيذ الفعاليات والمعارض تم إدراج التطبيق العملي للبرنامج التدريبي في مجال إعداد وتنظيم المعارض والفعاليات بطرق مبتكرة وتدريب الموظفين على مهارات العصف الذهني والتواصل الفعال للوصول إلى خطط تحقق أهداف ورؤية الفعاليات والمعارض التي تنظمها المديرية بحيث تتماشى مع أهداف الرؤية المستقبلية لعمان 2040 في قطاع الثقافة بأفرعها والرياضة وقطاع الشباب.

كما تضمن البرنامج في اليوم الثاني حلقة التخطيط التي قدمها المدرب خالد العادي وهدفت إلى تنمية القدرة على التخطيط الاستراتيجي والتسويق الابتكاري والتفكير الإبداعي للحصول على أفضل النتائج وأشار المدرب خالد العادي إلى أن هذا البرنامج سيساهم في تطوير دافعية المتدربين وزيادة وعيهم بأهمية التخطيط في كل مجالات الحياة وتشجيعهم بشكل مستمر على التعامل النشط مع التخطيط المؤسسي بالإضافة إلى تمكين المتدربين من الطريقة السليمة لصياغة القيم والرسالة والرؤية وتنمية المهارات وتحديد جوانب القوة والضعف والفرص والتحديات التي يتم عرضها والتعامل معها وقد لاقت الحلقة التدريبية تجاوبا كبيرا وتفاعلا من قبل موظفي المديرية وجاء الختام مميزا بتكريم المدربين وتوجيه الشكر للقائمين على الورش التدريبية .