دوري الدرجة الأولى يدشن مرحلة الإياب عصر اليوم

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

تصوير / مراد البلوشي

تدخل مرحلة إياب دوري الدرجة الأولى عصر اليوم حيز التنفيذ من خلال إقامة 8 مباريات لحساب الأسبوع السادس مناصفة على مدار يومين .. ضربة البداية ستكون من ملعب مجيس بمواجهة قوية بين البحري والبشائر عند الساعة الرابعة إلا خمس دقائق وفي الساعة الرابعة والربع مصيرة يستضيف الاتفاق ومرباط يلاقي سمائل بمجمع صلالة في الساعة الخامسة وخمس دقائق وفي الساعة السادسة والنصف الطليعة يلاقي جعلان على ملعب مجمع صور ، وتستكمل الجولة السادسة غدا بقمة المجموعة الثانية بين صور والعروبة بمجمع صور في الساعة السادسة والنصف وفي المجموعة الأولى بوشر بملعبه يلاقي صلالة في الساعة الخامسة إلا خمس دقائق ولحساب المجموعة الثالثة يستضيف الشباب نظيره المضيبي في تمام الساعة الخامسة وبعدها بخمس دقائق تبدأ مباراة عبري والخابورة بملعب مجمع عبري .

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