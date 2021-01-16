الحصان عارف يفوز بالمركز الأول والمبهر يحقق الثالث على مضمار العين

توج الحصان عارف للخيالة السلطانية بالمركز الأول في منافسات الشوط الخامس والرئيسي والذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر وأقيم على مضمار نادي العين للفروسية بدولة الامارات العربية المتحدة، و فوز الحصان عارف تحقق بقيادة الفارس تشوبان مازور واشراف المدرب ابراهيم الحضرمي وحقق المركز الثاني الحصان عاهد الخالدية لمالكه الاسطبلات العالمية بقيادة الفارس باتريك كوسجرف واشراف المدرب هلال العلوي وحل ثالثا الحصان المبهر للخيالة السلطانية بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي واشراف المدرب ابراهيم الحضرمي.

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