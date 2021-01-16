القريني يتوج بلقب سباق اختراق الضاحية للمسارات الجبلية بمشاركة 124 عداء

في الرياضة 16 يناير,2021

توج العداء عبدالله بن سالم القريني من الجيش السلطاني العماني بلقب الجولة الاولى من سباق اختراق الضاحية في المسارات الجبلية وذلك في فئة العموم لمسافة14.600 كيلومتر، وذلك في السباق الذي اقيم أمس الاول بمدينة العرفان بمحافظة مسقط، والذي نظمته مؤسسة الأداء المتفوق بالتعاون مع الاتحاد العماني لألعاب القوى، حيث شارك في السباق حوالي 124 مشاركا من مختلف شرائح وفئات المجتمع، بينما أحرزت الانجليزية جوانا لقب فئة الفتيات لمسافة14.600 كيلومتر. أحرز عبدالله القريني في فئة العموم لقب الفئة بعد تنافس كبير بين باقي المتنافسين من مختلف الجهات العسكرية والمدنية التي شاركت في هذه الفئة، وذلك بعدما قطع المسافة في 53 دقيقة و17 ثانية، بينما حل في المركز الثاني العداء أحمد بن علي العامري من شرطة عمان السلطانية وذلك بعدما قطع المسافة في 53 دقيقة و 41 ثانية، أما المركز الثالث فكان للعداء محمود بن مصبح القريني من الجيش السلطاني العماني وذلك بعدما قطع المسافة في 55 دقيقة و 21 ثانية.

وفي فئة الفتيات لمسافة14.600 كيلومتر توجت الانجليزية جوانا بلقب هذه الفئة وذلك بعدما قطعت المسافة في ساعة و 16 دقيقة و 48 ثانية، بينما جاءت ليديا جاكوب من جنوب أفريقيا في المركز الثاني وذلك بعدما قطعت المسافة في ساعة و 22 دقيقة و 49 ثانية، أما المركز الثالث فكان من نصيب الهندية روقالي لامبرا وذلك بعدما قطعت المسافة في ساعة و 25 دقيقة و 41 ثانية. وقد شاركت في هذه الفئة مجموعة من الفتيات العمانيات وهذه بادرة جيدة، حيث جاءت هاجر الرزيقية في المركز السادس وذلك بعدما قطعت المسافة في ساعة و 38 دقيقة و 22 ثانية، وكذلك شاركت ريم الحارثية في هذه الفئة بغية التعرف على نوعية السباقات الجبلية، ومن المتوقع أن تواصل الفتيات العمانيات مشاركتهن خلال الجولة الثانية من هذه السباق الذي سيقام بتاريخ 27 فبراير المقبل وبنفس المسافات للجولة الأولى.

بينما في فئة تحت 20 سنة لمسافة 7.300 كيلومتر، حل في المركز الاول العداء قصي بن علي المعمري وذلك بعدما قطع المسافة في 33 دقيقة و 56 ثانية، بينما جاء ثانيا العداء عفان بن محفوظ الذيابي وذلك بعدما قطع المسافة في 35 دقيقة و 17 ثانية، اما المركز الثالث فكان من نصيب العداء معاذ بن محمود الجلنداني وذلك بعدما قطع المسافة في 35 دقيقة و 23 ثانية. وقد قامت اللجنة المنظمة للسباق بتحديد الجوائز العينية للجولة الأولى من السباق وهي عبارة عن ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية للمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلى جوائز لأفضل 100 متسابق ومتسابقة أكملوا السباق، كما سيتم احتساب النقاط لجميع الذين أكملوا السباق وسيتم دمج النقاط مع نهاية الجولة الثانية من السباق والتي ستقام بتاريخ 27 فبراير المقبل وبنفس المسافات للجولة الأولى، وستكون جوائز الجولة الثانية نفس جوائز الجولة الأولى، وبعد دمج النتائج من الجولة الأولى والثانية سيتم تكريم أفضل العداءين المحققين أقل عدد من النقاط وتتويجهم بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة للحصول على الجائز الكبرى وهي عبارة عن الجائزة المالية، وأصبحت سباقات اختراق الضاحية والسباقات الجبلية من الاهتمامات ومن أولويات الرياضيين في المجتمع المحلي والدولي، حيث خصصت مؤسسة الأداء المتفوق هذا النوع من السباقات لجعله يوم تحدٍ جديد بمغامرات استثنائية ولاختبار القدرات البدنية للرياضيين قبل المشاركة في المسابقات الدولية ذات الطابع العالمي مثل سباق “يو تي ام بي عمان”، وهي فرصة رائعة لاكتشاف الأودية، والجري لأعلى النقاط في الجبال وفي الطرق الوعرة، وقد تم تصميم المسارات بين الأودية بطرق تكتيكية في سباق اختراق الضاحية وهذا سيمنح المتسابق الفرص للتعافي أثناء السباق وقبل الدخول إلى مسارات مسطحة سريعة.