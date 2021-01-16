تتويج الشرطة والخيالة والشامخ فـي منافسات اليوم الأول فـي أولى بطولات «عمان ماسترز» لقفز الحواجز

انطلقت بطولة ابطال عمان لقفز الحواجز (عمان ماسترز) التي نظمها مركز موجو للفروسية تحت اشراف الاتحاد العماني للفروسية على ميدان (موجو) الجديد بمنطقة الفليج بولاية بركاء، وتأتي المسابقة والتي تقام للمرة الثانية بعد المسابقة التدريبية من قبل المركز في إطار التعاون مع الاتحاد لهذا الموسم 2020/2021م وضمن المسابقات التي تبناها المركز تحت مسمى بطولة ابطال عمان لقفز الحواجز (عمان ماسترز) بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة، حيث شارك في البطولة عدد 75 خيلا في الفئات الخمس وهي الجدد والفئة (د1) والفئة (د) والفئة (ج)، والفئة (ب) حيث شهدت المسابقة تنافسا جميلا بين المشاركين وقد رعى مسابقة اليوم الاول احمد بن سيف العبري أمين السر العام بالاتحاد العماني للفروسية بحضور محبوب بن حسن هاشماني الرئيس الفخري لمركز موجو للفروسية وحسن بن محبوب هاشماني مالك مركز موجو للفروسية والرئيس التنفيذي لمجموعة هاشماني وبحضور ممثلي الشركات الراعية.

فئة الجدد

شارك في فئة الجدد 31 خيلا على ارتفاع 90سم وجاءت برعاية شركة الجياد لمستلزمات الفروسية، حيث تمكن من الحصول على المركز الاول الفارس حارث بن حمود السعدي على ( راغب ) من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثاني الفارس عماد الزدجالي على (كارينا) من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثالث الفارس علي بن محمد السليمي على (مجان ) من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الرابع الفارس جمال بن حميد الشرياني على (طوفان) من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الخامس الفارس المنذر بن محمد التوبي على (أرام) من المركز الاولمبي للفروسية والمركز السادس الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على (ودود) من الخيالة السلطانية.

الفئة (د1)

وشارك في الفئة (د1) 26 خيلا على ارتفاع 100سم وذلك برعاية مجموعة دبليو جي تاول، حيث تمكن من الحصول على المركز الاول الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على (تاج الملوك) من مدرسة الشامخ للفروسية والمركز الثاني الفارس احمد بن حمود الوهيبي على (دنيا) من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث الفارس مازن بن فاضل الغافري على (الشموخ) من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الرابع الفارس راشد بن عامر المشايخي على (فرات) من وحدة شرطة الخيالة والمركز الخامس الفارس محمد بن سالم الحضرمي على (ذكريات) من الخيالة السلطانية والمركز السادس الفارسة أريكا على (أرجون) من مدرسة الشامخ للفروسية .

الفئة (د)

كما شارك في الفئة (د) عدد 11 خيلا على ارتفاع 110سم برعاية مجموعة هاشماني وقد تمكن من الحصول على المركز الاول الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ( سانجو) من الخيالة السلطانية والمركز الثاني الفارس عبدالملك بن عبدالله المعولي على (ثراء) من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث الفارس محمد جودا على ( فرنانديز) من مركز موجود للفروسية.

الفئة (ج)

وشارك في فئة (ج) عدد 5 خيول على ارتفاع 120سم برعاية شركة جيو سول الهندسية وقد حصل على المركز الاول الفارس خالد بن خلفان الشعيبي على (رعد) من وحدة شرطة الخيالة وحقق المركز الثاني الفارس بركات بن مهنا الهادي على (الادهم) من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث الفارس خلفان بن حمد الهطالي على (ايبيس) من الخيالة السلطانية.

الفئة (ب)

كما شارك في الفئة (ب) عدد خيلين برعاية شركة أعلاف كافالور ( اسطبلات الحشار) وحقق المركز الاول الفارس خالد بن خلفان الشعيبي على (صحوة) من وحدة شرطة الخيالة.

رعاية ودعم

البطولة شهدت دعم عدد من القطاعات الحكومية والخاصة حيث كان الشريك الرئيسي كل من الاتحاد العماني للفروسية ومركز موجو للفروسية والراعي الرسمي مجموعة الحشار ومجموعة النهدي للتطوير العقاري ومجموعة هاشماني والراعي البلاتيني شركة أعلاف كافالور ( اسطبلات الحشار) وشركة بيجو عمان للسيارات اما الراعي الذهبي شركة الجياد لمستلزمات الفروسية ومجموعة دبليو جي تاول ومطعم زهر الليمون ومطعم فلفل والمكتب العربي للشؤون الهندسية ( المهندس يحيى عساف)، والراعي الفضي مجموعة أنهانس وشركة مازدا عمان للسيارات وشركة جيو سول الهندسية وتبادل للبرامج والخدمات الثقافية ومركز مسقط للساعات وشركة المها للاستشارات الهندسية بالاضافة الى الراعي الاعلامي مجلة اصايل ومجلة أناقتي.

التتويج والختام

في ختام البطولة قام أحمد بن سيف العبري أمين السر العام بالاتحاد العماني للفروسية بتتويج الفائزين الحاصلين على المراكز الاولى وتكريم الفرسان أبطال الفئات.