ثلاث مواجهات في افتتاح الأسبوع السادس لدوري الأضواء

النهضة يبحث عن طوق نجاة أمام كتيبة نجوم ظفار

الاتحاد والنصر لقاء أبناء العمومة والسويق في مواجهة صحم المثخن بالجراح

متابعة ـ صالح البارحي:

عند الخامسة وخمس دقائق ومن ساحة مجمع البريمي ، تنطلق منافسات الاسبوع السادس لدوري الاضواء بلقاء عصيب يجمع النهضة مع نظيره ظفار ، فيما يشهد مجمع السعادة مواجهة ابناء العمومة بين الاتحاد والنصر ، اما مجمع الرستاق فيشهد مواجهة السويق وصحم .

أهداف مختلفة

الاهداف التي تدخل بها اطراف مواجهات اليوم تبدو مختلفة تماما ، فالنهضة يهدف للخروج من دائرة الخطر فهو يقبع في المركز قبل الاخير برصيد (-١) من النقاط وبات مطالبا بسرعة العوده قبل فوات الاوان ، بينما ضيفه ظفار هدفه واضح تماما وهو الوصول للنقطة (١٢) والاستمرار في مزاحمة الصدارة والمنافسة على اللقب وقبلها عدم ضياع اي نقطة سواء بالتعادل او الخسارة ، حيث انه الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بغض النظر عن العقوبة المفروضة عليه بخصم (٦) نقاط من رصيده .

والحال كذلك ينطبق على لقاء ابناء العمومة الاتحاد والنصر ، الاول هدفه الخروج من المركز المتأخر وتحقيق اول فوز له بالدوري ، حيث يحتل المركز العاشر برصيد (٣) نقاط ، اما منافسه النصر فإن طموحه العودة لسكة الانتصارات اولا بعد الخسارة الاخيرة امام ظفار (١ / ٣) والوصول للنقطة (١١) واستعادة توازنه مجددا ، حيث يحتل النصر المركز السادس برصيد (٨) نقاط من اصل (١٥) ممكنة .

وفي الرستاق ، يأمل السويق الذي يحتل المركز الثاني برصيد (١٠) نقاط والقادم من فوز مثير في الجولة الماضية على حساب نزوى بثنائية نظيفة بأن يصل للنقطة (١٣) والبقاء في دائرة فرق المقدمة ولا هدف له سواه ، بينما صحم الذي يحتل المركز الاخير برصيد (-٣) من النقاط ليس امامه سوى تحقيق الفوز لعدة اهداف اولها تصفية رصيده السالب ، وثانيا تحقيق الفوز الثاني له واستعادة الروح المعنوية للاعبيه ، ثالثا البدء في الخروج من دائرة الخطر الذي اصبح محيطا به وأصبح المرشح الاول للسقوط للدرجة الاولى بعد سنوات مجيدة للفريق الازرق .

في ظل كل هذه الظروف المحيطة بمباريات اليوم … هل نرى الواقع يفرض نفسه أم نشاهد مفاجآت كبيرة لم تكن في الحسبان … نتابع .