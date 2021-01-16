اليوم .. انطلاق مسابقة مزاينة الإبل على مستوى السلطنة بميدان المزاينة بالفليج بولاية بركاء

تنظمها الهجانة السلطانية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تنطلق اليوم الاحد فعاليات مسابقة مزاينة الإبل على مستوى السلطنة والتي تنظمها الهجانة السلطانية ضمن فعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الثامن عشر وتقام خلال الفترة من 17 الى 21 يناير الجاري بميدان المزاينة بالهجانة السلطانية بالفليج بولاية بركاء، حيث ستشمل المسابقة عدة أشواط اليوم الأول (الاحد ) خصص لمسابقة مسابقة الفطايم ( بكار وجعدان ) وغدا الإثنين مسابقة الحجايج ( بكار وجعدان ) ويوم الثلاثاء 19 يناير الجاري قسمت المسابقة على فترتين الصباحية لمسابقة اللقايا ( بكار وجعدان ) والفترة المسائية لمسابقة الجذاع ( بكار وجعدان ) يوم الاربعاء 20 يناير الجاري في الفترة الصباحية مسابقة الثنايا ( بكار ) في الفترة المسائية الحول أما يوم الخميس 21 يناير الجاري ستكون مسابقة الحول وتسليم جوائز الرموز.

وتشهد مسابقة اليوم الأحد إقامة 6 أشوط في فئة الفطايم وهي التحدي ( بكار ) حيث رصد للفائز بالمركز الاول سيارة أما باقي الفائزين في هذا الشوط سوف يحصلون على جوائز مالية حتى المركز الخامس والشوط الثاني الرئيسي المفتوح (أ) حيث يحصل صاحب المركز الاول على خنجر ومبلغ 350 ريالا بالاضافة الى جوائز مالية للفائزين حتى المركز العاشر والشوط الثالث العادي المفتوح (ب) يحصل الفائز بالمركز الاول على جائزة مالية قدرها 300 ريال عماني اما باقي الفائزين يحصلون على جوائز مالية حتى المركز العاشر والشوط الرابع تلاد (بكار) يحصل الفائز بالمركز الاول على جائزة مالية قدرها 300 ريال عماني وينال باقي الفائزين في بقية المراكز على جوائز مالية حتى المركز العاشر أما الشوط الخامس جعدان الفائز بالمركز الاول ينال جائزة مالية قدرها 300 ريال عماني أما باقي الفائزين بالمراكز الاخرى ينالون جوائز مالية حتى المركز العاشر والشوط السادس العادي يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 250 ريالا وينال باقي الفائزين بالمراكز الاخرى مبالغ مالية حتى المركز العاشر .

وقد وضعت اللجنة المنظمة مجموعة من الشروط والضوابط لأصحاب الإبل الذين يرغبون بالمشاركة والمنافسة في السباق، حيث تقتصر المشاركة على الهجن العمانية الأصايل، ويمنع مشاركة النوق المهجنة بجميع أنواع التهجين. وكانت الهجانة السلطانية قد أعلنت عن الضوابط والإجراءات الاحترازية أثناء إقامة السباق وهي الالتزام بتعليمات الجهات المختصة بالسلطنة حيث يمنع حضور الجمهور والأطفال ويقتصر الحضور على أصحاب النوق المشاركة فقط مع الالتزام بارتداء (الكمامة) والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل، ويمنع تجمع المشاركين عند بوابات الدخول أو بالقرب من حظائر التحكيم أو أي مكان بالميدان، والاكتفاء بوجود شخصين فقط مع كل ناقة أثناء التحضير