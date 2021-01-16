اتحاد الهوكي يطبق البروتوكول الطبي ويتحمل تكاليفه قبل انطلاق بطولة الكأس الغالية

بعد التنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

قرر الاتحاد العماني للهوكي وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب تطبيق البروتوكول الطبي للأندية المشاركة في مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي “المؤجلة ” من العام 2020 حيث يعد أول الاتحادات الرياضية التي تطبق البروتوكول الطبي وتحمل كافة المصاريف الخاصة به بعد التعاقد مع مجموعة مستشفيات ومستوصفات بدر السماء لإجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا (كوفيد ـ19 ) وقد أصدر الاتحاد تعميما لجميع الأندية المشاركة في البطولة الغالية بإرسال قوائم تضم أسماء اللاعبين والمدربين والاداريين والاخصائيين بعدد 30 شخصا والذين سوف يشاركون في المسابقة وحدد يوم الأربعاء 20 يناير الجاري اخر موعد لتلقي قوائم الاندية من اجل تحديد موعد اجراء الفحوصات لكل ناد حسب موقعه الجغرافي بالمحافظات ومعرفة نتيجة هذه الاختبارات الطبية وإخطار الاندية قبل بداية المباريات بوقت كاف بهذه النتيجة لمعرفة الاشخاص المسموح لهم بالمشاركة بالمباريات .

وتشهد البطولة مشاركة 15 ناديا تم تقسيمها على أربع مجموعات حسب موقعها الجغرافي بالمحافظات، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية محافظة الباطنة وهي مجيس والسلام وصحار والسويق والمجموعة الثانية ضمت أندية محافظة ظفار وهي الاتحاد والنصر وظفار وصلالة أما أندية محافظتي مسقط والداخلية تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الثالثة اندية أهلي سداب والبشائر ونزوى ومسقط والمجموعة الرابعة السيب وبوشر وقريات .

ولقد أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الهوكي جدول وتوقيت المباريات وأماكن اقامتها التي ستنطلق يوم 28 يناير من الشهر الجاري بالادوار التمهيدية، ففي المجموعة الأولى يلتقي مجيس مع صحار في الساعة الثالثة عصرا بمجمع صحار الرياضي أما المباراة الثانية ستكون يوم الجمعة 29 يناير الجاري يلتقي فيها السويق مع السلام في الساعة الثالثة عصرا وعلى نفس الملعب .

ويفتتح مباريات المجموعة الثانية لمحافظة ظفار فريقا الاتحاد وظفار في الساعة الرابعة عصرا على ملعب مجمع السعادة الرياضي اما المباراة الثانية ستقام يوم الجمعة 29 من الشهر الجاري يتباري فيها صلالة مع النصر في الساعة الرابعة عصرا وعلى نفس الملعب .

اما المباراة الافتتاحية في المجموعة الثالثة ستكون بين اهلي سداب ونزوى في الساعة السابعة مساء على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والمباراة الثانية يوم 29 يناير تجمع بين مسقط والبشائر في الساعة السابعة مساء وعلى نفس الملعب .

وتفتتح مباريات المجموعة الرابعة يوم السبت 30 يناير الجاري من خلال إقامة مباراة واحدة تجمع السيب مع قريات في الساعة السابعة مساء على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .

وسوف تلعب مباريات الأدوار التمهيدية بنظام الدوري من دورين في كل مجموعة يتأهل بعدها الأول والثاني للأدوار النهائية التي ستقام في مسقط خلال الفترة من 18 فبراير حتى مطلع مارس القادمين وسيتم توزيع الأندية المتأهلة للأدوار النهائية على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 4 أندية وتلعب دورا واحدا يصعد الأول والثاني من كل مجموعة للمربع الذهبي وسيلعب المتأهلان بالدور نصف النهائي بنظام المقص بحيث يلاقي أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية ويخوض أول المجموعة الثانية لقاء نصف النهائي مع ثاني المجموعة الأولى ليتأهل من خلالها الفائزان للمباراة النهائية على لقب البطولة، فيما سيلعب الخاسران لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع