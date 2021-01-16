استعدادًا لمواجهة البنك.. موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية، وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها، وذلك خلال مواجهة البنك الأهلي في المحاضرة الفنية التي عقدها اليوم.

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي مساء غدٍ على استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.