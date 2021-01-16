عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية، وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها، وذلك خلال مواجهة البنك الأهلي في المحاضرة الفنية التي عقدها اليوم.
ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي مساء غدٍ على استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادًا لمواجهة البنك.. موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.