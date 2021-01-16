ساديو ماني: لا أهتم كثيرا بتسجيل الأهداف.. وشرط وحيد للتتويج بالبريميرليج

أكد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لا يهتم كثيرا بتسجيل الأهداف.

وقال ساديو ماني خلال تصريحات أبرزها موقع ليفربول الرسمي:" أعتقد أنك كمهاجم ستحب دائمًا تسجيل المزيد من الأهداف.، لكن الأهداف ليست ذات كبرى بالنسبة لي، الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق على تحقيق الفوز دائما".

وتابع ساديو ماني:" لطالما قلت أن تياجو ألكانتارا هو أحد أفضل اللاعبين في العالم بالتأكيد، لكن لم يحالفه الحظ مؤخرا بسبب الإصابة".

وتابع:" ليس من السهل العودة من الإصابة، وأن يكون 100 % على أرض الملعب، ولكن يمكنك أن ترى جودته من مباراته الأولى، لقد أعجبت به كثيرا، وأعتقد أنه سيصل إلى أفضل مستوياته خلال الفترة المقبلة، نحن نتطلع لرؤية المزيد من سحره".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد، قال ساديو ماني:" لا أحب التحدث عن المنافسين كثيرا، ولكن أذا أردنا تحقيق لقب اليريميرليج، ستكون مواجهة قوية، نحن متحمسون لها، وأعتقد نفس الشئْ بالنسبة لمانشستر يونايتد".