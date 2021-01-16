مونديال اليد .. بيلاروسيا تكتسح كوريا الجنوبية 15 - 9 في الشوط الأول

وتقام اليوم 7 مباريات آخرى فى بعض المجموعات الثمانية وهى : - النمسا × فرنسا، 7 مساء، صالة 6 أكتوبر. - المغرب × البرتغال، 7 مساء، العاصمة الإدارية. - مصر × مقدونيا، 7 مساء، إستاد القاهرة. - روسيا × سلوفينيا - 7 مساء، برج العرب. - تشيلي × السويد، 9:30 مساءً، بصالة إستاد القاهرة. - الجزائر × أيسلندا، 9:30 بصالة العاصمة الإدارية. - سويسرا × النرويج، 9:30 مساء، 6 أكتوبر. وتقام البطولة على 4 صالات هي العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وبرج العرب، واستاد القاهرة.

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