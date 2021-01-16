خالد الغندور لـ رمضان صبحي: طريقة لعبك وشخصيتك لايقة على الزمالك

علق الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق على أداء رمضان صبحي مع فريق بيراميدز وتالقه امس بإحراز هدفين في مرمي المقاولين خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح بيراميدز.

ونشر خالد الغندور صورة يظهر فيها رمضان صبحى مرتديا تيشرت الزمالك وعلق عليها، قائلا "اتمني ان اري رمضان صبحي لاعبا في نادي الزمالك الصراحة طريقة لعبك و شخصيتك لايقة علي الزمالك".

حقق فريق بيراميدز امس، فوزا عريضا على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق أحمد سامي في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني تمكن رمضان صبحي من إضافة الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 61، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 93 تمكن هيثم الجويني من تسجيل هدف المقاولون الوحيد.