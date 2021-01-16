22 لاعبا فى معسكر سموحة لمواجهة الإنتاج الحربى

اختار أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه 22 لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى، والمقرر إقامتها على ملعب استاد الأهلى والسلام فى الثانية والنصف من مساء الغد.

واللاعبون الذين وقع عيهم الإختيار هم:

الهانى سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمود عزت، محمود البدرى، محمد عبد المنعم، أحمد جمال، أطهر الطاهر، أحمد حمص، على غزال، محمود حليمو، محمد كناريا، أحمد عبد القادر، عمر ميرا، شريف رضا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، محمد نادى، إسلام جمال ، ديريك تسيبامبى، حسام حسن، محمد طلعت.