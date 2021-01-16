اطمأن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على ناصر ماهر لاعب الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها مساء غدٍ.
وعقد موسيماني جلسة مطولة مع ناصر ماهر على هامش المران الجماعي للاطمئنان على حالته، والتعرف على مستجدات الإصابة التي تعرض لها.
وأجرى ماهر جراحة في الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة مصر المقاصة بالدوري.
وتابع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، مع ناصر ماهر البرنامج العلاجي الخاص به، والتعرف على مدى التحسن الذي طرأ على حالته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني يطمئن على ناصر ماهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.