هل يشارك الزمالك فى مونديال الأندية؟ محمد فضل الله يجيب

كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي، حقيقة مشاركة نادي الزمالك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المزمع إقامتها مطلع شهر فبراير المقبل فى قطر.
وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": مونديال العالم للأندية بطولة تسويقية ودعائية من الممكن أن يقوم مسئولو الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بإشراك أى ناد آخر بدلا من فريق أوكلاند سيتى النيوزيلندى الذي انسحب وذلك فى حالة عدم الاستطاعة خوض منافسات كأس العالم للأندية بستة فرق.
وتابع: لو وصلت الأندية المشاركة فى مونديال الاندية إلى أربعة فرق فقط لن يكون هناك أية مشكلة ومن الممكن للفيفا اختيار أي ناد آخر بديل للفريق المنسحب من البطولة لأسباب جائحة فيروس كورونا.
وعن إمكانية إختيار الزمالك بديلا لفريق أوكلاند سيتي قال الدكتور محمد فضل الله : فريق الزمالك لن تكون هناك له أى فرصة لأن غريمه التقليدي النادي الاهلى موجود فى مونديال الأندية ومن الممكن استبدال أوكلاند سيتي بفريق من القارة التابع إليه.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نظام مواجهات كأس العالم للأندية، بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي، من البطولة.
وجاء انسحاب نادي أوكلاند سيتي، بسبب تدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، حسبما أشار بيان الفيفا منذ قليل.
وأكد بيان الفيفا، أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام بشكل طبيعي بعد انسحاب أوكلاند سيتي، حيث ستنحصر المنافسة بين الدحيل والأهلي وبايرن ميونيخ وأولسان هيونداي وتيجريس، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرّر في 30 يناير ممثل أمريكا الجنوبية.
وأشار البيان، إلى أن مباراة الجولة الأولى لن تقام بعد انسحاب أوكلاند سيتي، وسيبدأ الدحيل المنافسة من الدور الثاني وبخلاف ذلك يبقى شكل المنافسة بلا تغيير.
وبعد انسحاب أوكلاند سيتي، سيواجه الأهلي أحد فرق (الدحيل القطري - أولسان هيونداي " بطل آسيا" - تيجريس أونال المكسيكي " بطل الكونكاكاف")، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية.
ومن المقرر أن تجري قرعة بطولة كأس العالم للأندية يوم 19 يناير الجاري، بمدينة زيوريخ السويسرية.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نظام مواجهات كأس العالم للأندية، بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي، من البطولة.
وجاء انسحاب نادي أوكلاند سيتي، بسبب تدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، حسبما أشار بيان الفيفا منذ قليل.
وأكد بيان الفيفا، أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام بشكل طبيعي بعد انسحاب أوكلاند سيتي، حيث ستنحصر المنافسة بين الدحيل والأهلي وبايرن ميونيخ وأولسان هيونداي وتيجريس، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرّر في 30 يناير ممثل أمريكا الجنوبية.
وأشار البيان، إلى أن مباراة الجولة الأولى لن تقام بعد انسحاب أوكلاند سيتي، وسيبدأ الدحيل المنافسة من الدور الثاني وبخلاف ذلك يبقى شكل المنافسة بلا تغيير.
وبعد انسحاب أوكلاند سيتي، سيواجه الأهلي أحد فرق (الدحيل القطري - أولسان هيونداي " بطل آسيا" - تيجريس أونال المكسيكي " بطل الكونكاكاف")، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية.
ومن المقرر أن تجري قرعة بطولة كأس العالم للأندية يوم 19 يناير الجاري، بمدينة زيوريخ السويسرية.
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فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
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