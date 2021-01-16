وصول حافلة فراعنة اليد الى استاد القاهرة لمواجهة مقدونيا فى المونديال

وصلت حافلة المنتخب الوطنى لكرة اليد إلى ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مقدونيا فى السابعة من مساء اليوم ضمن مباريات المجموعة السابعة والتى تضم كلا من تشيلى و السويد ايضا ببطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر حتى 31 يناير.
ويسعى باروندو جارسيا للسيطرة على الأداء والنتيجة لعلاج أخطاء مواجهة تشيلى الأولى التى شهدت فوز المنتخب بنتيجة 35 / 29 فى ضربة البداية، قبل مواجهة السويد بعد غد الاثنين فى ختام الدور الأول.
ويلاقى منتخب مصر نظيره المقدونى بدلا من التشيك بعد اعتذارها عن عدم المشاركة وإعلان الانسحاب بسبب ظهور حالات كورونا فى أكثر من لاعب قبل الوصول إلى مصر.
وتضم قائمة المنتخب كلا من: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محسن رمضان – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – عبد الرحمن فيصل- أحمد هشام سيسه.وصول حافلة فراعنة اليد الى الاستاد لمواجهة مقدونيا فى المونديال
وصلت حافلة المنتخب الوطنى لكرة اليد الى ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مقدونيا فى السابعة من مساء اليوم ضمن مباريات المجموعة السابعة والتى تضم كل من تشيلى و السويد ايضا ببطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر حتى 31 يناير.
ويسعى باروندو جارسيا للسيطرة على الأداء والنتيجة لعلاج أخطاء مواجهة تشيلى الأولى التى شهدت فوز المنتخب بنتيجة 35 / 29 فى ضربة البداية، قبل مواجهة السويد بعد غد الاثنين فى ختام الدور الأول.
ويلاقى منتخب مصر نظيره المقدونى بدلا من التشيك بعد اعتذارها عن عدم المشاركة وإعلان الانسحاب بسبب ظهور حالات كورونا فى أكثر من لاعب قبل الوصول إلى مصر.
وتضم قائمة المنتخب كلا من: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محسن رمضان – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – عبد الرحمن فيصل- أحمد هشام سيسه.
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