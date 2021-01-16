3 مباريات في دوري السوبر لكرة السلة مساء اليوم

يواجه فريق سموحة لكرة السلة نادي مصر للطيران اليوم في السادسة مساء علي صالة سموحة ضمن منافسات لقاءات الذهاب للدور التمهيدي لدوري السوبر لكرة السلة رجال الذي يقام بنظام best of 3.
ويلاقي فريق سبورتنج نظيره نادي طنطا في اطار لقاءات الذهاب من الدور التمهيدي لدوري السوبر لكرة السلة رجال الذي يقام بنظام best of 3 اليوم علي صالة نادي سبورتنج في السادسة مساء.
ويواجه أيضا اليوم الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري نظيره نادي هيئة قناة السويس علي صالة الاتحاد السكندري في السادسة مساء في اطار اول لقاءات الذهاب من الدور التمهيدي من دوري السوبر لكرة السلة رجال الذي يقام بنظام best of 3.
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