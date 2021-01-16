وست بروميتش يهزم وولفرهامبتون 3- 2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

تقدم وست بروميتش مبكرا عن طريق ماثيو بيريرا في الدقيقة الثامنة، من ركلة جزاء.
ونجح وولفرهامبتون في تعديل النتيجة عن طريق فابيو سيليفا في الدقيقة 38، ليسجل بعدها يولي بولي هدف وولفرهامبتون الثاني في الدقيقة 43.
وفي 52 الدقيقة تمكن سيمي أجايي من إدارك التعادل لـ وست بروميتش، ليعود ماثيو بيريرا ويسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 56 من رجيل جزاء.
وبهذا الفوز رفع وست بروميتش رصيده إلى النقطة 11 في المركز الـ 19 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 22 في المركز الـ 14.
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