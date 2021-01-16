مونديال اليد.. بيلاروسيا تهزم كوريا الجنوبية 32 - 24

فاز منتخب بيلاروسيا على نظيره كوريا الجنوبية 32 - 24، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم لليد، التي تستضيفها مصر، من 13 حتى 31 يناير الجاري.

كان الشوط الأول انتهى بتفوق بيلاروسيا على كوريا الجنوبية بنتيجة 15 - 9.

يذكر أن منتخب بيلاروسيا تعادل مع روسيا 32 - 32، في الجولة الأولى بدور المجموعات.

وتقام اليوم 7 مباريات آخرى فى بعض المجموعات الثمانية وهى :

- النمسا × فرنسا، 7 مساء، صالة 6 أكتوبر.

- المغرب × البرتغال، 7 مساء، العاصمة الإدارية.

- مصر × مقدونيا، 7 مساء، إستاد القاهرة.

- روسيا × سلوفينيا - 7 مساء، برج العرب.

- تشيلي × السويد، 9:30 مساءً، بصالة إستاد القاهرة.

- الجزائر × أيسلندا، 9:30 بصالة العاصمة الإدارية.

- سويسرا × النرويج، 9:30 مساء، 6 أكتوبر.

وتقام البطولة على 4 صالات هي العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وبرج العرب، واستاد القاهرة.