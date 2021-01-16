يورجن كلوب: انتهى عصر الهيمنة في البريميرليج

أشاد الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، بالمنافسة القوية التي يشهدها الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبحسب ما نشرته "ميرور" فأن الألماني سعيد بالمنافسة الشرسة التي جعلت من مانشستر يونايتد صاحب المركز الأول يبعد 10 نقاط فقط عن فريق أستون فيلا صاحب المركز العاشر.

وأضاف كلوب لصحيفة "ميرور" :"يجب أن ينتهي عصر الهيمنة في البريميرليج كما كان اليونايتد يسيطر في التسعينيات وأوائل الألفينات، أو ليفربول فترات السبعينيات والثمانينيات، فلا يليق بمثل هذا الدوري العالمي أن يكون دوري الفريق الواحد".

واعترف كلوب: كنت أخشى أن يصبح السيتي هو المهيمن الجديد، ولكن أبطالنا في الريدز منعوهم من تحقيق تلك الأمنية.

ويتخلف الريدز عن مانشستر يونايتد بثلاث نقاط قبل مباراتهما غدا الأحد، ويسعى الريدز للحفاظ على اللقب مرة اخرى كما فعلوا الموسم الماضي، بينما يحاول الشياطين الحمر العودة الى أمجاد الفريق بقيادة سولشاير الذي يعيد بناء خطوط الفريق.