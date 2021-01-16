صرف مسؤولو نادي الزمالك مكافآت الفوز على المصري للاعبي الفريق خلال الساعات القليلة الماضية من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات في مباراة الجونة المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء ، وكان مجلس الإدارة اتخذ قرارا بصرف مكافآت الفوز بالمباريات بعد انتهاء المباريات مباشرة.
وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة انتظام محمود جنش حارس مرمى الفريق بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة في حين يواصل حميد أحداد مهاجم الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق في ظل إصابته بمزق في العضلة الخلفية لتجهيزه للمباريات المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل مواجهة الجونة.. الزمالك يصرف مكافآت الفوز على المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.