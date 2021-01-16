الرياضة

قبل مواجهة الجونة.. الزمالك يصرف مكافآت الفوز على المصري

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صرف مسؤولو نادي الزمالك مكافآت الفوز على المصري للاعبي الفريق خلال الساعات القليلة الماضية من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات في مباراة الجونة المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء ، وكان مجلس الإدارة اتخذ قرارا بصرف مكافآت الفوز بالمباريات بعد انتهاء المباريات مباشرة.

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة انتظام محمود جنش حارس مرمى الفريق بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة في حين يواصل حميد أحداد مهاجم الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق في ظل إصابته بمزق في العضلة الخلفية لتجهيزه للمباريات المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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