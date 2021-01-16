نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير التعاقدات السابق بالأهلي: ساسي لا يستحق 55 مليون جنيه في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أن فرجاني ساسي لا يستحق 55 مليون جنيه في الفتر الحالية.
وتابع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "معجب جداً بأشرف بن شرقي وهو لاعب مميز وموهوب".
وأكمل : "فرجاني ساسي لاعب مهم أيضًا وإضافة لكن مطالبه المالية مغالاة فيها ولا يوجد لاعب في السوق حاليًا يستحق مبلغ 55 مليون جنيه في الموسم الواحد وميزانية الزمالك من الأساس لا تتحمل هذا الرقم".