مدير التعاقدات السابق بالأهلي: ساسي لا يستحق 55 مليون جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - كشف هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أن فرجاني ساسي لا يستحق 55 مليون جنيه في الفتر الحالية.

وتابع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "معجب جداً بأشرف بن شرقي وهو لاعب مميز وموهوب".

وأكمل : "فرجاني ساسي لاعب مهم أيضًا وإضافة لكن مطالبه المالية مغالاة فيها ولا يوجد لاعب في السوق حاليًا يستحق مبلغ 55 مليون جنيه في الموسم الواحد وميزانية الزمالك من الأساس لا تتحمل هذا الرقم".