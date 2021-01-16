نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الجولة السادسة للمجموعة الاولي بدوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت قبل قليل مواجهات الجولة السادسة، للمجموعة الاولي بدوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة اسوان لكرة القدم.

وسافرت نتائجها عن تعادل فريق نادي المدينة المنورة، اماندم نظيره فريق مركز شباب الزهراء بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما بملعب الاخير.

فيما فصل التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة الاقصر، امام نظيره فريق نادي شبان مسلمين اسنا التي جمعتهما بملعب الاول.

ونجح فريق نادي النصر للتعدين في الفوز علي نظيره فريق نادي وادي النيل، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي احتضنها ملعب الاول.

وحقق فريق نادي التحرير باسوان فوز كبير علي نظيره فريق مركز شباب ادفو بثلاثين نظيفة، التي اقيمت بملعب الاخير.

فيما فصل التعادل الايجابي نتيجة مباراة نادي الهلال، امام نظيره فريق ابوالريش، والتي احتضنها ملعب نادي الهلال.

واحترمت مباريات الجولة بمباراة نادي قوص، امام فريق نادي الجمهورية بدراو والتي انتهت بفوز فريق نادي قوص لدبثلاثية مقابل هدفين

ترتيبالمجموعة

1_المدينة المنورة 14 نقطة

2_الاقصر 13 نقطة

3_التحرير 13 نقطة

4_التعدين 13 نقطة

5_وادي النيل 9 نقاط

6_نادي قوص 8 نقاط

7_شباب ادفو7 نقاط

8_جمهورية دراو 5 نقاط

9_شبان اسنا 5 نقاط

10_ابو الريش 5 نقاط

11_الزهراء نقطتين

12الهلال نقطتين