نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز المعمورة وإسكندرية للبترول والتعادل في المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة التاسعة بالمجموعة الحادية عشر فى القسم الثالث لكرة القدم عن فوز مركز شباب المعمورة خارج ملعبه على نهضة العامرية بثلاث أهداف مقابل هدفين وسجل أهداف المعمورة محمد بيكو (هدفين ) وخالد عبد السلام (هدف ) بينما سجل محمد رضا هدفى العامرية ليرتفع رصيد المعمورة إلى 12 نقطة ويتجمد رصيد العامرية عند 16 نقطة .

وانتزع فريق إسكندرية للبترول ثلاث نقاط غالية بفوزه خارج ملعبه على الترام بهدفين دون رد سجلهما مصطفى صقر ومروان عبد الفتاح ليرتفع رصيد البترول إلى 15 نقطة ويستعيد المركز الثالث ويتجمد رصيد الترام عند 14 نقطة .

وتعادل مركز شباب العبور على ملعبه مع بدر بهدفين لكل فريق حيث سجل أحمد عيد ورامى خميس هدفى العبور بينما سجل محمد زيدان وعبد المنعم موسى هدفى بدر ليرتفع رصيد العبور إلى 13 نقطة وبدر إلى 12 نقطة .

وانتهت مباريات إيتاى البارود مع رشيد و غزل كفر الدوار مع حوش عيسى ودلفى مع الدلنجات بنتيجه واحدة هى التعادل بهدف لكل فريق .

سجل أحمد نوح هدف إيتاى و محمد العنانى هدف رشيد و شريف خالد هدف كفر الدوار و عمرو اسماعيل هدف حوش عيسى و أحمد جابر هدف دلفى و سعيد الناصر هدف الدلنجات .

وتأجلت مبارتى المجد مع القبارى ومياه البحيرة مع كفر بولين لمشاركة المجد والمياه فى الدور التمهيدى الثانى لكأس مصر .

وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى :

1 - المجد 17 نقطة

2 - نهضة العامرية 16 نقطة

3 - إسكندرية للبترول 15 نقطة

4 - الترام 14 نقطة

5 - مركز شباب العبور 13 نقطة

6 _ مركز شباب المعمورة 12 نقطة

7 - بدر 12 نقطة

8 _ م ش إيتاى البارود 10 نقاط

9 - م ش حوش عيسى 10 نقاط

10 - م ش القبارى 9 نقاط

11 - م ش الدلنجات 8 نقاط

12 - رشيد 7 نقاط

13 - غزل كفر الدوار 7 نقاط

14 - مياه البحيرة 6 نقاط

15 - م ش كفر بولين 5 نقاط

16 - دلفى 1 نقطة