نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز نادي ملوي وسمالوط والوليدية وتعادل الخارجة في القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم مباريات اليوم الأول لمباريات الأسبوع السابع لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2020\2021.

حيث فاز فريق نادي ملوي، علي فريق مركز شباب مغاغه ، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.

كما فاز فريق القوصية، علي فريق الهنداو، بثلاثه اهداف لهدف، في المباراه التي شهدها ملعب ديروط.

في حين تعادل فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق ناصر الفكرية ، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جاءت على ملعب مركزشباب الخارجة.

، وفاز فريق الوليدية، علي فريق بني مزار، بهدفين لهدف ، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الوليدية.

وفاز فريق مركز شباب سمالوط، علي فريق الوادي الجديد، بثلاثه اهداف لهدفين، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة السابعة، غدا عندما يلعب فريق مركز شباب القيس، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.

ترتيب المجموعه الثالثه

1- ناصر الفكرية 13 نقطة

2- نادي ملوي 12نقطة

3- مركز شباب القيس 12 نقطة

4- ناصر ملوي 11 نقطة

5- القوصية 11 نقطة

6- مركز شباب مغاغه 10 نقاط

7- مركز شباب سمالوط 10 نقاط

8- مركز شباب الخارجة 9 نقاط

9- الوليدية 9 نقاط

10- الهنداو 7 نقاط

11- بني مزار 5 نقاط

12- الوادي الجديد 3 نقاط