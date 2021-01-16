نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الواسطى وسنورس وسينزو في جولة ساخنة بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم منافسات الاسبوع السادس بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر .
وشهدت مباريات الجولة إثارة كبرى خاصة فى ظل المنافسة بين جميع الفرق ، حيث سقط مطرطارس فى فخ الخسارة بملعبه امام طامية بنتيجة 0/2 .
وشهدت مباريات الجولة إثارة كبرى خاصة فى ظل المنافسة بين جميع الفرق ، حيث سقط مطرطارس فى فخ الخسارة بملعبه امام طامية بنتيجة 0/2 .
ونجح مركز شباب سنورس فى الفوز على ضيفه مركز شباب الفيوم بثنائية نظيفة .
وتعادل اهناسيا بملعبه امام ضيفه عاملين غارب سلبيا .
فيما حقق ببا الرياضى فوزا هاما خارج أرضه على راس غارب بهدف نظيف .
وسقط اطسا فى فخ الخسارة بملعبه أمام سينزو بنتيجة 1/2 .
ونجح الواسطى فى تحقيق فوز هام على ضيفه ابو كساة بنتيجة 1/2 .
فيما لم يلعب مركز شباب ابشواى اى مباريات بتلك الجولة .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 -سينزو 14
2 - مطرطارس 13 نقطة .
3 - طامية 11 نقطة .
4 - ابو كساة 10 نقاط .
5 -الواسطى 10 نقاط .
6 - ابشواى 9 نقاط .
7 - سنورس 8 نقاط .
8 - عاملين غارب 6 نقاط .
9 - ببا 6 نقاط
10 - اهناسيا 5 نقاط .
11 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط .
12 - اطسا نقطتين .
13 - راس غارب صفر نقاط .