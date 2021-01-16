وشهدت مباريات الجولة إثارة كبرى خاصة فى ظل المنافسة بين جميع الفرق ، حيث سقط مطرطارس فى فخ الخسارة بملعبه امام طامية بنتيجة 0/2 .

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الواسطى وسنورس وسينزو في جولة ساخنة بالقسم الثالث في المقال التالي

امير السيد

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