نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر السابق: نجم الزمالك استسلم للإصابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مدرب منتخب مصر السابق رسالة إلى مصطفى فتحي نجم الزمالك والذي يبتعد عن المشاركة بسبب الإصابة.

وقال ضياء في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إن مصطفى فتحي استسلم للإصابات ولم يقم بتقوية عضلاته.

وتابع أنه يتمنى أن يتمسك بالفرصة الذي سيحصل عليها خلال الفترة المقبلة للعودة إلى مستواه المعتاد.

وأتم أنه يتمنى أن يوفق مصطفى فتحي في خطوته القادمة.