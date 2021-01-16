إثارة وتشويق في مباريات الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد

شهدت الجولة الافتتاحية لدوري عام السلطنة للدرجة الثانية لكرة اليد في الموسم الرياضي 2020/2021 إثارة ومنافسة قوية في المباريات الـ 5 التي أقيمت بالجولة الاولى، حيث تمكن نزوى من الفوز على النصر بنتيجة 42/19 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة الرياضي وفي المباراة الثانية التي أقيمت على نفس الصالة تغلب عبري على ظفار بنتيجة 28/23 كما اقيمت على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مباراتان؛ في المباراة الاولى فاز قريات على صحار بنتيجة 33/21 وفي المباراة الثانية تغلب العروبة على الشباب بنتيجة 26/25 أما المباراة الخامسة التي أقيمت على ملعب الصالة الرياضية بمجمع صحار الرياضي تغلب فيها السويق على الخابورة بنتيجة 30/22 .

وستقام غدا الاثنين مباراتان على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة؛ في المباراة الاولى النصر مع عبري في الساعة الثالثة عصرا ويلتقي في المباراة الثانية الاتحاد مع نزوى في الخامسة مساء .

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