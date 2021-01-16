إصابتان جديدتان بـ"كورونا" في فريق الرأس الأخضر بمونديال اليد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الرسمي اليوم أنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا في وفد الرأس الأخضر، و تم عزل اللاعبين المعنيين على الفور وفقًا لخطة الوقاية الطبية من مرض كوفيد -19 في بطولة العالم الـ 27 "مصر 2021".

وأبلغ اتحاد الرأس الأخضر ل كرة اليد الاتحاد الدولي للعبة أن كلا اللاعبين ثبتت إصابتهما بالفيروس في بداية شهر يناير ، لكن نتائج الاختبار قبل السفر الى مصر كانت سلبية ، وقدم اتحاد الرأس الأخضر شهادات الاختبار كدليل. ومع ذلك و نظرًا للنتائج الإيجابية من اختبار PCR أمس ، فإن اللاعبين غير مؤهلين للعب حتى يتم إصدار نتيجتين سلبيتين من اختبار PCR ، مع مراعاة أن الفترة بين الاختبارين يجب أن تكون 48 ساعة.

و وفقًا للوائح بطولة العالم "مصر 2021" ، يجب أن يكون لكل فريق ما لا يقل عن 10 لاعبين بما في ذلك حارس مرمى واحد " 9 لاعبين وحارس مرمى" ، ونظرًا لانه في الوقت الحالي يوجد 11 لاعبًا فقط من فريق الرأس الأخضر في مصر ، بينهم اللاعبين اللذين جاءت عيناتهما إيجابية ، فإن المنتخب الافريقي غير مستوف لهذا الشرط للمنافسة. ، وفي حال عدم استيفاء فريق الرأس الأخضر للشروط المذكورة في اللوائح ، سيتم إلغاء مباراته امام المنتخب الألماني غدًا ، واعتبار المنتخب الألماني فائزًا تلقائيًا بالمباراة بنتيجة 0/10 وحصوله على نقطتين ، ووفقًا للوائح أيضًا فغياب منتخب الرأس الأخضر عن ثلاثة مباريات سيؤدي إلى استبعادها من المسابقة.

و يمكن لمنتخب الرأس الأخضر إضافة لاعبين آخرين من القائمة المؤقتة إلى الفريق ، وفقًا للوائح ، بشرط أن يتمكنوا من تقديم اختبار PCR سلبي للدخول إلى مصر. كما يحتاج هؤلاء اللاعبون إلى إجراء اختبار PCR عند الوصول الى مصر وسيتم عزلهم حتى تُعرف النتائج ، فيما يجب على أعضاء الفريق المتبقين الذين تم اختبارهم سلبيًا إجراء اختبار PCR إضافي اليوم دون عزلهم ، ومع ذلك لا يُسمح لهم بالاتصال بالفرق والوفود الأخرى والاتحاد الدولي في أي وقت.