ليتخلص من عبء راتبه.. كريستال بالاس ينهي عقد ماكس ماير

أعلن نادي كريستال بالاس، فسخ عقد اللاعب الألماني، ماكس ماير، قبل موعد انتهاء العقد بـ6 أشهر؛ ليتخلص النادي من معاناة راتبه الضخم.

ووقَّع "ماير"، عقده مع "بالاس" في أغسطس 2018، وكانت الأنظار تتجه نحوه، وحالة من التفاؤل كانت توحي أنه سيكون ظاهرة كروية فريدة مع النادي؛ لصغر سنه وأدائه المميز مع ناديه السابق، شالكة.

وبخلاف التوقعات، لعب "ماير" 56 مباراة على مدار عامين ونصف العام، سجل خلالها هدفين فقط، ليخيب آمال مشجعي النادي وإدارته.

وزاد الأمر تعقيدا، ان أجر اللاعب- البالغ من العمر 23 عاما- يصل الى 170 الف جنيه استرليني أسبوعيا، بالإضافة الى المكافآت بموجب بنود عقده، الأمر الذي أنهك خزينة النادي دون جدوى أو تأثير لـ"ماير" داخل الملعب.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ دفع بالاس 450 ألف جنيه إسترليني فقط كرسوم تعويض من شالكه في عام 2018، لكنهم وقعوا في فخ الراتب الأسبوعي الضخم.

ولعب ماكس، مباراة وحيدة هذا الموسم، ضمن مواجهات كأس الإتحاد الأوروبي، ضد بورنموث في سبتمبر الماضي.

وقال روي هودجسون، مدرب كريستال بالاس، في مؤتمر صحفي عن ماير "اللاعب كان محترفا مثاليا، وأدى تدريباته في الفريق بإنتظام وحهد، لكنه يحتاج الى اللعب أكثر".

وأضاف المدرب " ماير كان صريحا معي وأخبرني أنه تم تحطيمه في النادي بسبب عدم مشاركاته، لذلك إتفقنا على رحيله".