كشف محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن قائمة فريقه المقرر أن تواجه النادى الأهلي على ملعب حرس الحدود في الخامسة مساء غد الأحد ضمن لقاءات الجولة الثامنة بالدوري الممتاز. وسافر فريق البنك الأهلي الى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق وذلك عقب خوض المران الأخير للفريق اليوم السبت وذلك من اجل مواجهة المارد الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسماني. واختار محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعبًا بمعسكر الفريق بالإسكندرية وهم: فى حراسة المرمى محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي. خط الدفاع: محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد دبش وأمير مدحت وأحمد ياسين وأسامة إبراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي. خط الوسط: محمد حامد والمثناني وحسام الصانع واستيرلا ومحمد بسيوني وموسى دياوارا وأحمد ياسر ومحمود قاعود وشادي رضوان. خط الهجوم: أحمد علي وفادي فريد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد يوسف يختار 22 لاعباً في قائمة البنك الأهلي لمواجهة الأهلي غداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.