مسحة طبية للاعبى سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة طلائع الجيش

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لمسحة طبية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

وحضر اللاعبون والجهاز الفني لأحد الفنادق الخاصة بالسويس ظهر اليوم، وخضع الجميع للمسحة الطبية، قبل خوض الفريق مرانه الأول بالسويس، وفقا للإجراءات الاحترازية التي يطبقها الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تلزم الأندية إجراء المسحة، من أجل الكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل أي مباراة في الدوري ب 48 ساعة.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا، مع طلائع الجيش، في الثانية والنصف مساء بعد غد الاثنين، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد ثماني نقاط.