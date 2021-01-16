مباراة مصر ومقدونيا.. وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد في المقصورة الرئيسية بصالة استاد القاهرة

تواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في المقصورة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي؛ لمتابعة مباراة مصر ومقدونيا ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في يناير الجاري. ويخوض المنتخب المصري منافسات بطولة العالم لكرة اليد رجال بالمجموعة السابعة مع كل من منتخبات السويد وتشيلي ومقدونيا. ويحتاج منتخب الفراعنة للفوز بالمباراة لضمان التأهل للدور الرئيسي للبطولة بصرف النظر عن نتيجة مباراته ضد منتخب السويد يوم الاثنين المقبل. وتنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت مباراة منتخب السويد أمام منافسه منتخب تشيلي وسيحدد بعدها بشكل كبير المنتخبات المتأهلة للدور التالي. تجدر الإشارة إلى أن مونديال اليد في نسخته الـ27 يشارك به 32 منتخبًا من مختلف دول العالم لأول مرة، وتستضيفها مصر في الفترة 13-31 يناير 2021 بتطبيق نظام الفقاعة الطبية على جميع المنتخبات وأعضاء البعثات المشاركة بالبطولة.

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