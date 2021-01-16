رجال سلة الأهلي يفوز على جزيرة الورد في دوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي بالأهلي الفوز على حساب نظيره فريق جزيرة الورد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري السوبر للمحترفين.
أقيمت المباراة على صالة جامعة المنصورة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة ٩٥-٧٧.
وحرص أشرف توفيق، المدير الفني للفريق، على الدفع بعدد كبير من اللاعبين خلال فترات اللقاء، في إطار تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة بفيروس كورونا، لاكتساب حساسية المباريات من جديد استعدادًا للمواجهات المقبلة.
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