نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كمنص يقود بنها لتخطي كمين قليوب والحفاظ على صدارة القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نادى بنها فوزا غاليا ومستحقا على فريق قليوب على ملعب الأخير بهدف نظيف من ضربة جزاء مستحقة احرزها محمد مصطفى كمنص فى الدقيقة ٣٥ من الشوط الثانى بالجولة التاسعة لمجموعة القاهرة والقليوبية من دوري القسم الثالث.

وخاض نادى بنها اللقاء بتشكيل مكون محمد السعدنى فى حراسة المرمى وكلا من محمد مصطفى كمنص وسعد عبد الله وعزت دربالة ومحمد عامر ومحمد شوقى ومحمد عمر وعماد الصواف وسامبو وحسين كرم ومحمد رضا امبولا .

وأجرى سعيد مدبولى مدب بنها عدة تغيرات بنزول كلا من وليام وضاحى وريعو ومحمد مصطفى ارنوب ساهمت بشكل كبير فى حسم نقاط المباراة .

بهذة النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى النقطة ١٧ متصدرا مجموعة القاهرة بينما تجمد رصيد قليوب عند نقطة واحدة فى المركز الأخير .

وادار اللقاء تحكيميا عمرو عبد العاطى من منطقة الغربية.

وحضر المباراة عبد الكريم الجندى امين الصندوق ببنها وحامد الشيمى عضو مجلس الادارة .

جدير بالذكر ان الجهاز الفنى لنادى بنها يتكون من سعيد مدبولى مدير فنى واحمد عبد الرؤوف وسيد رجب مدربان عام ومحمود ممدوح مدرب حراس و محمد مصيلحى مخطط أحمال وحسام حسنى مدير ادارى واحازم ابو زكرى أخصائى إصابات ملاعب وتأهيل.