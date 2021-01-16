نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بولونيا يهزم فيرونا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق بولونيا فوزا ثمينا على فيرونا بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإيطالي.

رفع بولونيا رصيده إلى 20 نقطة، ليتقدم إلى المركز 12، بفارق الأهداف فقط خلف سامبدوريا، علماً بأنه الفوز الأول لبولونيا في آخر 9 مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد فيرونا عند 27 نقطة في المركز 9.

وسجل ريكاردو أورسوليني الهدف الوحيد للمباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 19.