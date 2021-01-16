الرياضة

رسميا.. سموحة يضم نجم الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادى سموحة انضمام مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم . 

وكتب المهندس  فرج عامر رئيس نادى سموحه على صفحتة الشخصية معلنا انضمام صانع ألعاب الزمالك لفريقه. 

وكان سموحة يعانى من عدم وجود طانع ألعاب منذ عودة ناصر ماهر للأهلي. 

ويلتقى فريق سموحة غداً مع الإنتاج الحربى فى المباراة المؤجلة من الجولة السادسة على ستاد السلام.

 

ويحتل سموحة المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط بجدول ترتيب الدوري .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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