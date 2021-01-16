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بولونيا يعود للانتصارات بهزيمة فيرونا

استعاد بولونيا نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 1 - صفر على فيرونا يوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة. بولونيا يعود للانتصارات بهزيمة فيرونااستعاد بولونيا نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 1 - صفر على فيرونا يوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة. ورفع بولونيا رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني عشر بفارق الأهداف فقط خلف سامبدوريا علما بأنه الفوز الأول لبولونيا في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة. وتجمد رصيد فيرونا عند 27 نقطة في المركز التاسع. وسجل ريكاردو أورسوليني الهدف الوحيد للمباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 19

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