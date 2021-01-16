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وست بروميتش يهزم وولفرهامبتون

انتزع فريق وست بروميتش فوزا صعبا من مضيفه وولفرهامبتون 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وست بروميتش يهزم وولفرهامبتونانتزع فريق وست بروميتش فوزا صعبا من مضيفه وولفرهامبتون 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل أهداف وست بروميتش ماثيو بيريرا (هدفين) في الدقيقة الثامنة و56 من ركلتي جزاء وسيمي أجايي في الدقيقة 52، فيما سجل هدفي وولفرهامبتون فابيو سيلفا وويلي بولي في الدقيقتين 38 و43. ورفع وست بروميتش رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

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