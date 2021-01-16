فرج عامر: استعارة مصطفى فتحي 6 أشهر.. وتوقف مفاوضات الزمالك لـ ضم حسام حسن

نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في استعارة مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق . وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة ، أنه تم إستعارة مصطفي فتحي لمدة ستة أشهر من أجل تدعيم صفوف الفريق داخل نادي سموحة. ونفي المهندس فرج عامر كافة ماتردد حول دخول مجلس إدارة نادي سموحة مع الزمالك في مفاوضات تبادلية من أجل رحيل حسام حسن إلي صفوف الزمالك . وتابع :" إنتقال مصطفي فتحي لسموحة ليس له علاقة بإنضمام حسام حسن للزمالك والمفاوضات مع المسئولين توقفت حتى الآن ".

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