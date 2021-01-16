مونديال اليد.. فرنسا تتقدم على النمسا 18 /17 في الشوط الأول

تقدم منتخب فرنسا على نظيره النمسا بنتيجة 17/18 فى الشوط الاول من المباراة التى تقام بصالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، فى إطار منافسات المجموعة الخامسة والتى تضم كلا من النرويج – النمسا – فرنسا – سويسرا في بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال، التى تقام على أرض مصر فى الفترة من 13 يناير الحالى حتى 31 من نفس الشهر .
ويعد منتخب الديوك أنجح المنتخبات فى اللعبة، وتوج بإجمالى 11 ميدالية فى بطولة العالم، وهو صاحب الرقم القياسى فى التتويج ببطولة العالم لكرة اليد برصيد 6 مرات، وكان آخر بطولة حققها عام 2017، ولعب 10 مباريات فاز بـ7 مباريات وتعادل مرة وحيدة وخسر مرتين، فيما سجل لاعبو المنتخب الفرنسى 278 هدفاً واستقبلوا 251 آخرين .
وتوج منتخب فرنسا ببرونزية النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لكرة اليد، ورغم ذلك يحاول تجديد الفريق باللاعبين الشباب، ويعد "نيكولا كاراباتيتش" أبرز الغائبين عن البطولة بسبب الإصابة بالرباط الصليبى.
وحقق منتخب فرنسا اللقب 5 مرات فى الألفية الجديدة فقط بجانب لقب نسخة 1995 .
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