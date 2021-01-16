الدوري الإنجليزي.. ويست هام يهزم بيرنلي.. وليدز يسقط أمام برايتون

سجّل المهاجم مايكل أنطونيو، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.
وارتفع رصيد وست هام يونايتد إلى 29 نقطة فى المركز الثامن، ولديه مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز السابع عشر، ولديه مباراتين مؤجلتين.
فيما فشل ليدز يونايتد في تحقيق الفوز أمام ضيفه برايتون، وخسر بهدف دون مقابل، فى المباراة التي أقيمت على ملعب "أيلاند رود"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.
سجل هدف المباراة الوحيد، المهاجم الفرنسي نيال موباي في الدقيقة 17.
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