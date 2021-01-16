اعترف نجم باريس سان جيرمان، نيمار، أنه فكر في الاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية.
وقال إن سبب هذا التفكير هو الضغط الذي عانى منه بعد انتقاله من برشلونة الى باريس.
ظل البرازيلي خاطفا للأضواء منذ انضمامه لبرشلونة عام 2013 منتقلا من نادي طفولته سانتوس، حيث انسجم بشكل رائع مع ليونيل ميسي ولويس سواريز ليتألقوا داخل الكامب نو.
ثم أصبح البرازيلي أغلى لاعب في التاريخ في صفقة هزت الوسط الكروي بانتقاله الى البي اس جي ب 198 مليون جنيه إسترليني.
ولكن اللاعب صاحب ال 28 عاما عانى من ضغوط كبيرة من الجماهير التي اتهمته بالتخلي عن النادي الكتالوني من أجل المال فقط.
ومازال اللاعب يسجل أرقاما مذهلة في ناديه الفرنسي بأداء قوي.
وصرح اللاعب مسبقا الى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه سعيد جدا بوجوده بين مجموعة رائعة وجهاز إداري مميز في نادي باريس الأمر الذي يساعده في الإبداع كما يحب دائما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انتقاله من برشلونة.. نيمار يعترف: فكرت في الاعتزال لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.