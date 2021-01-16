تدريبات منتخب مصر قبل بدء الشوط الثاني أمام مقدونيا

حرص لاعبو منتخب مصر لليد على خوض بعض التدريبات قبل انطلاق الشوط الثاني امام مقدونيا في ثاني مواجهات بطولة العالم لليد .

تقدم المنتخب المصري على نظيره المقدوني بنتيجة 20-6 بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية من المجموعة السابعة للدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر حتى 31 يناير.

تسيد المنتخب المصري الشوط منذ بدايته ونجح في التقدم وتوسيع الفارق الذي وصل إلى 10-4 في الدقيقة العاشرة ، وواصل المنتخب المصري تفوقه حتى انتهي الشوط الاول بنتيجة 20-6 .

وتضم المجموعة السابعة أيضا كلا من تشيلى و السويد اللذين سيلتقيان في وقت لاحق .

ويلاقى منتخب مصر نظيره المقدونى بدلا من التشيك بعد اعتذارها عن عدم المشاركة وإعلان الانسحاب بسبب ظهور حالات كورونا فى أكثر من لاعب قبل الوصول إلى مصر.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محسن رمضان – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – عبد الرحمن فيصل- أحمد هشام سيسه.