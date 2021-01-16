بعد انتقاله إلى سموحة.. مصطفى فتحي يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مصطفى_فتحي بعد انتقاله الي سموحه على سبيل الإعارة 6 أشهر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: "‏سموحة يتوصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك لاستعارة مصطفى فتحي لمدة 6 أشهر، وجلسة بين مسؤولي الناديين الان في مقر القلعة البيضاء لحسم الصفقة بشكل رسمي وانهاء كافة الأمور"، و"‏سموحه لمصطفى فتحي افضل من البنك مع احترامي الكامل للبنك الاهلي طريقه لعب سموحه وأسلوب احمد سامي و( الملعب ) افضل لمصطفى فتحي سموحه سهل يرجع مصطفي فتحي لو اللاعب مركز وعايز يرجع لمستواه ... بالتوفيق".

وقال آخرون: " ‏كنت أتمنى طبعا ان ابننا مصطفى فتحي حبة الكريز يفضل في الزمالك وياخد فرصة أكبر للمشاركة ... بس بما انه راح اعارة لسموحة فكل الدعم ليه وتمنياتي ان ربنا يكرمه ويلعب مباريات كتير ويبدع كالعادة ويرجعلنا في نهاية الموسم زي الأول واحسن باذن الله" و"‏فرج عامر عاوز مصطفى فتحى عامر مياخدش حد من عندنا مصطفى فتحى معروض عليه البنك الأهلى وانبي والاتحاد السكندري اتمنى يروح الاتحاد ..الروح إللى بيمرن بيها حسام حسن ممكن ترجع مصطفى لمستواه".

نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر في استعارة مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق.

جاء ذلك لتدعيم مركز صانع الألعاب الذي اشتكي أحمد سامي المدير الفني للفريق كثيرا بسبب النقص العددي في هذا المركز بعد رحيل ناصر ماهر لصفوف النادي الأهلي.

ورحب أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بمصطفي فتحي لاعب الزمالك عقب الإنضمام لصفوف الموج الأزرق .

واختار أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه 22 لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى، والمقرر إقامتها على ملعب استاد الأهلى والسلام فى الثانية والنصف من مساء الغد.