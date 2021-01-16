نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس سانت إيتيان يعتذر للزمالك بعد أزمة العمولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الإعلامي عمر ربيع ياسين مقدم برنامج نمبر وان مستند اعتذار رئيس نادي سانت إيتيان لمسؤولي الزمالك.

وجاء ذلك بعدما أكد في تصريحات له عبر البرنامج أن هناك مسؤول داخل النادي الأبيض يرغب في الحصول على عمولة لإتمام صفقة التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر.

وكان نادي الزمالك أعلن أنه لن يقبل بهذا الأمر، وقرر إنهاء التفاوض مع نادي سانت إيتيان معتبرا أنها إساءة.

ويرغب مصطفى محمد في خوض تجربة الاحتراف ولم يدخل في حسابات المدير الفني جايمي باتشيكو في الفترة الأخيرة.