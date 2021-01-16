نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روني: سأفتقد لعب كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال واين روني أنه سيفتقد لعب كرة القدم، ولكنه جاهز لفعل أي شيء في وسعه لتحقيق النجاح في وظيفته الجديدة كمدير فني لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي.

ووقع روني /35 عاما/ على عقد مدته عامين ونصف العام أمس الجمعة لتدريب ديربي كاونتي، الذي يحتل المركز الثالث من القاع بدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة)، بعد أن قاد الفريق في تسع مباريات كمدرب مؤقت.

وقال روني، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد، إنه سيحتاج لبعض الوقت لكي يعتاد على عدم ارتداء حذائه كل اسبوع.

وقال روني للصحفيين :" قدمت مسيرة رائعة واستمعت بكل دقيقة".

وأضاف :"بالطبع، سأفتقد هذا ولكنني كنت محظوظا للغاية للعب لفرق كبيرة".

وأكد :"اللعب لإيفرتون كان حلم طفولتي، وبعد ذلك اللعب لمانشستر يونايتد لمدة 13 عاما هو أبرز ما في مسيرتي. البقاء في أكبر ناد في العالم لفترة طويلة والفوز بالعديد من الكؤوس شيئ سأظل أقدره دائمًا".

وقال روني إنه كان على تواصل مع بعض من لاعبي جيله، بما في ذلك ستيفن جيرارد، لاعب ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، والذي يدرب جلاسكو رينجرز الاسكتلندي حاليا.

وتابع :"تحدثت مع ستيفن يوم الأربعاء، إنه صديق جيد لي. وسار في طريق التدريب وهو في سن صغير، نتعامل مع المباريات بطرق مختلفة ولكن لا يوجد ضرر في التحدث مهم والاستفادة من خبراتهم وما مروا به".

وقال روني إنه سيأخذ الإلهام من العديد من زملائه في المنتخب الإنجليزي السابقين، الذين يعملون في مجال التدريب .

وقال :"من الرائع أن يكون هناك مجموعة من اللاعبين الإنجليز الشباب الذين ظهروا للدفاع عن بلادهم ويحاولون بذل الجهد وانتهاز الفرص التي تتاح لهم".

وقال :"هم أشخاص بإمكانهم كسب أموال كثيرة من القيام بالعمل التليفزيوني والتحدث عن اللاعبين أو المدربين من الاستوديو".